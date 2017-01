Se billedserie Det kom som noget af en overraskelse for den mangeårige HK-formand Jorun Bech (S), da hun i 2013 først blev vraget som spidskandidat for Roskilde til regionsrådsvalget og siden mistede sin plads i regionsrådet. Nu er hun tilbage som Roskildes spidskandidat efter at have slået Annemarie Knigge ved opstillingsmødet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Gruppeformand vraget som spidskandidat

Roskilde - 10. januar 2017 kl. 11:45 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fire år siden blev Jorun Bech væltet som socialdemokratisk spidskandidat for Roskilde til regionsrådsvalget af den dengang ukendte Annemarie Knigge, selv om Jorun Bech på det tidspunkt var partiets gruppeformand i regionsrådet. Efterfølgende blev Annemarie Knigge valgt til regionsrådet, mens Jorun Bech røg ud og for første gang i 24 år stod uden en politisk post. I stedet måtte hun nøjes med at være 1. suppleant.

Læs også: Socialdemokrater skifter leder

Mandag aften blev billedet vendt igen, da Socialdemokratiet holdt opstillingsmøde i Roskilde. Her blev Jorun Bech valgt til spidskandidat med 50 stemmer, mens Annemarie Knigge fik 31 stemmer. I den mellemliggende periode er Annemarie Knigge selv blevet socialdemokratisk gruppeformand i regionsrådet, efter at Susanne Lundvald, Næstved, blev afsat fra posten i 2016, men det var ikke nok til at forhindre Jorun Bech i at generobre pladsen som Roskildes spidskandidat.

Annemarie Knigge erklærer sig skuffet og overrasket over udfaldet.

- Det var ikke, hvad jeg havde regnet med, for jeg synes, jeg har gjort en god indsats i regionsrådet. Men sådan er det i politik, og det må jeg tage til efterretning, siger hun.

På forhånd har Socialdemokratiet i Region Sjælland har på forhånd valgt Heino Knudsen fra Lolland som spidskandidat, mens de efterfølgende pladser er fordelt mellem de forskellige kredse og byer. Det betyder, at Jorun Bech bliver nummer to på partiets liste, mens Annemarie Knigge bliver nummer 15.

Socialdemokratiet bruger dog sideordnet opstilling, så i sidste ende er det de personlige stemmer, der afgør, hvem der får partiets mandater i regionsrådet.

- Det ændrer ikke noget ved mit engagement for sygehusene og sundhedsvæsenet, og så håber jeg, at de resultater, jeg har leveret, vil være nok til at give Roskilde to mandater i regionsrådet, siger Annemarie Knigge.

