Beboerne langs Frederiksborgvej er blevet enige om en kystsikring, der formentlig bliver dyrere end de 9,8 millioner kroner, som det oprindelige projekt kostede. Byrådet står dog fast på, at kommunen højst vil bidrage til finansieringen med et beløb, der svarer til halvdelen af den oprindelige pris. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Grundejere må bære merpris på kystsikring

Efter at sikringen af kysten i Inderfjord Øst - dvs. fra Vikingeskibsmuseet forbi Tømmergrunden til busstoppestedet på Frederiksborgvej nord for Baldersvej - i første omgang blev udskudt på grund af manglende fodslag blandt beboerne, som skal være den drivende kraft i opførelsen af kystsikringen, er der nu skabt enighed om et projekt, der i højere grad tager højde for de individuelle ønsker, grundejerne har hver især.

- Vi gav et løfte om at betale halvdelen af, hvad det kostede og kom med et forslag til, hvordan det kunne laves. Det ønskede man ikke at tage imod, og det må man gerne. Men det skal også være sådan, at vi skal mere, fordi nogle foretrækker noget, der er dyrere, sagde Jeppe Trolle (R).