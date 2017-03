Det kan lyse enkelt, at Fors lukker et vandværk, fordi det er dyrt i drift, og der ikke er brug for vandet. Men grundejere omkring Haraldsborg i Roskilde frygter det stigende grundvand. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Grundejere frygter våde kældre når vandværk lukker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejere frygter våde kældre når vandværk lukker

Roskilde - 04. marts 2017 kl. 08:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For dyr drift og manglende behov for vandet betyder, at forsyningsselskabet Fors lukker Haraldsborg Vandværk i Roskilde og de tre tilhørende boringer.

- Vores fornemmeste opgave er at levere rent vand til en fornuftig pris. Det giver derfor ikke mening at opretholde et vandværk, der er langt dyrere end resten af vores vandværker, siger produktionschef Henrik Correll fra Fors A/S i en pressemeddelelse.

Lukningen vækker dog en del bekymring blandt grundejerne i området. De frygter at komme til at stå med vand i kældrene, fordi vandindvindingen har holdt grundvandet nede. Det vil Fors dog ikke tage ansvar for.

- Det er selvfølgelig uheldigt for de berørte huse, men vi skal huske på, at vandværkets opgave er at levere rent drikkevand - ikke at lave grundvandssænkning, lyder det fra Fors, der anbefaler boligejere med kælder at få lagt omfangsdræn.

Grundejerne har dog en række kritikpunkter, som er en gentagelse fra 2005, hvor lignende planer blev opgivet efter store protester.

Boligejerne peger på, at man i halvtredserne anlagde boringerne for at kunne udstykke området, og derfor kan man ikke bare sløjfe dem nu og frasige sig ansvaret, fordi ejerforholdene er skiftet.

De anser forsyningsselskabet for at være erstatningspligtigt, hvis vandet begynder at vælte ind i kældrene.

- Hvis der på et tidspunkt kommer vand i kælderen eller anden vandindtrængen, bliver de huse værdiløse, siger Rune Julius Borup Hansen, der bor på Ægirsvej.