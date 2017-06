30 børn fra Roskildes grønlandske venskabsby Nanortalik kommer på besøg i september, men det har vist sig at være svært at finde nok værtsfamilier. Sidste år var 24 børn på besøg, og de viste blandt andet grønlandske lege på Gimle. Foto: Mik

Grønlandske børn mangler værtsfamilier

- Vi har svært ved at finde de 30 familier, siger Tine Gudmandsen, som er skolelærer og den ene af Roskilde Kommunes to koordinatorer på projektet.

- Vi er bange for, at beskeden kan være druknet i lærernes eller sekretærernes mailbokse. Vi kan i hvert fald se, at der er rigtig mange skoler, som vi aldrig hører noget fra. Til gengæld får vi tilmeldinger fra de skoler, som tidligere har været med, og hvor forældrene har fortalt hinanden om det, siger Tine Gudmandsen.

Venskabet mellem Roskilde og Nanortalik fejrede sidste år 50-års jubilæum, og gennem årene har rigtig mange børn fra de to byer været på besøg hos hinanden. Mens Nanortalik-børnene er i Roskilde hvert år, kommer cirka 20 børn fra Roskilde på besøg i Grønland hvert andet år. Det kræver dog, at der kan findes værtsfamilier, som har lyst til at have et barn fra Nanortalik boende i de tre uger, besøget varer.