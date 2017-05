Erhvervsforum Roskildes direktør, Jens Müller, forventer, at den fem uger lange skraldeskulpturfestival vil udvikle sig år for år til at blive en national begivenhed. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Go Orange vil fylde bymidten med skrald

Roskilde - 17. maj 2017 kl. 12:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med genbrug, kreativitet og bæredygtighed som omdrejningspunkt sigter Go Orange på, at Roskilde kan blive hjemsted for en regulær festival for skraldekunst.

Det første skridt bliver taget i år med start i festivalugen, hvor der blandt andet bliver rejst tre-fire store skraldeskulpturer i Roskildes bymidte. De tænkes genbrugt næste år og forøget med et tilsvarende antal hvert år, så bymidten bliver et trækplaster, ikke kun i en enkelt uge, men i fem uger hen over sommerferien.

- Jeg tror, det kan udvikle sig over nogle år til noget, der får en skala i byen, så folk andre steder i landet siger: »Aj, i år skal vi omkring Roskilde og se de skraldeskulpturer,« siger Jens Müller, direktør i Erhvervsforum Roskilde, som står for Go Orange-aktiviteterne.