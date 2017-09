Nu sorteres der i højere grad husholdningsaffald i syd og i nord, og inden længe kommer turen til det centrale Roskilde. Specielt transporten af madaffaldet helt til Jylland giver i øjeblikket forvaltningen mange spørgsmål. Foto: Lars Kimer

Giver det mening?: Madrester køres til Jylland

Roskilde - 16. september 2017 kl. 07:02 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glas i et rum, metal i et andet og madaffald i det tredje. Med den nye affaldsordning skal der sorteres - for miljøets skyld. Men på trods af miljøargumentet, så sender Roskilde Kommune madaffaldet ud på en længere rejse, 229 kilometer målt fra Stændertorvet.

Madaffaldet ender nemlig hos virksomheden Komtek-Gemidan i Holsted, sådan ungefær midt mellem Kolding og Esbjerg.

Transporten har givet en heftig debat - om det overhovedet er miljømæssigt fornuftigt det, borgerne nu bliver sat til.

Fra kommunen lyder der et rungende »ja, det er det«.

- Det korte svar er, at transporten betyder så uendelig lidt i det miljøregnskab, vi har fået lavet. Men det er et spørgsmål, vi får rigtig meget for tiden, og jeg kan godt forstå, at borgerne synes, det er sådan lidt Knold og Tot, forklarer affaldsplanlægger Anette Sejersen.

Ved at genanvende madaffaldet kontra at brænde det af, så opnås nemlig en CO2-besparelse på 700 kilo CO2 per ton madaffald.

- Transporten til anlægget i Holsted betyder et ekstra forbrug af CO2 på 9,2 kilo CO2 per ton madaffald. Andelen af CO2 der går til transport er således kun 1,3 procent af miljøgevinsten, forklarer hun.

Men Anette Sejersen fremhæver også et andet argument.

- Madaffaldet blandes jo med gylle, og gyllen udgør langt den største komponent i biogasproduktionen. Så det er i virkeligheden den mindste del, vi transporterer langt. Vi kører 20 procent madaffald ud til 80 procent gylle, forklarer hun.

