Lars Sloth er spillestedsleder på Gimle. Han flyttede til Roskilde fra Aarhus for otte år siden. Selvom han havde været med til at lave koncerter før, var det en stor omvæltning at skulle til en anden by og et andet miljø, hvor han i starten var "ham jyden der". Foto: Kim Rasmussen

Gimles første 10 år i Tanken

- Vi har både haft op- og nedture i de sidste 10 år. Vi har haft år med svære økonomiske vilkår, hvor det har været svært at sælge billetter - og i nogle år er det gået virkelig godt. Men da Gimle for alvor var ved at blive voksne, kom finanskrisen. Og til at starte med kunne vi godt mærke, at det påvirkede vores billetsalg og forretning. Det så stramt ud i nogle år. Men nu kan jeg helt klart mærke, at der blæser bedre vinde. De sidste år har det kørt virkelig godt. Og vi har lavet nogle tiltag, som har fået det hele til at køre meget bedre, siger han.