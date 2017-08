Gimle vært for garagerockfestival

Alabama Black Snakes er det lokale indslag på garagerockfestivalen Gutter City, som i år kommer til Roskilde. Festivalen holdes på Gimle den 1. og 2. september.

Roskilde - 30. august 2017 kl. 11:02 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gimle skal for første gang danne ramme om garagerockfestivalen Gutter City, der finder sted 1.-2. september.

Siden 2000 har Foreningen Gutter Island holdt Gutter Island Garage Rock Festival på Masnedø Fort ved Vordingborg. Festivalen har altid kun været afviklet hvert andet år, i de lige år, men i 2015 tog man turen til København og holdt Gutter City på et udsolgt Loppen.

Nu forsøger foreningen sig så med en to-dages byfestival på Gimle, og det er ikke tilfældigt, at valget faldt på Roskilde.

- Vi har længe snakket om at lave arrangementer uden for København, for der står faktisk i vores formålsparagraf, at vi skal udbrede garagerocken. Og da en del af vores arrangørgruppe i forvejen er relateret til Gimle, var det oplagt at spørge dem, fortæller Allan Grauenkær, som er presseansvarlig for Gutter City.

Gutter Citys hovednavn er det amerikanske band Flamin' Groovies, der blev dannet tilbage i 1965 og stod frem til 1979 for en række udgivelser, der anses for at være toneangivende for den moderne garagerock. Bandet gik i opløsning i 1992, men blev gendannet i 2013 og kan for første gang opleves på dansk grund.

Derudover er otte andre bands på programmet: Muck and the Mires og Sleeping Beauties fra USA, The Nomads og Grande Royale fra Sverige, Los Plantronics fra Norge, The Toxics fra Finland, danske Hola Ghost og Orcas samt det lokale bands Alabama Black Snakes.

Dørene åbnes begge dage klokken 16, og ved siden af musikken vil der være mexicansk tema med mad og drikke.

Gutter City 2017 er støttet af Roskilde Kommune. Billetter kan købes via www.gimle.dk