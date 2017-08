Gimle-tilbud: Kom til 30 koncerter for 300 kroner

I et forsøg på at få et større publikum lancerer Gimle nu et tilbud, som det regionale spillested aldrig tidligere har givet: Køb sæsonkortet Sølvravnen for 300 kroner og få adgang til 30 koncerter.

- Det er et eksperiment. Vi vil gerne have flere udsolgte koncerter, og så er vi spændte på at se, om det også vil betyde, at de, der køber Sølvravnen, også vil dukke op til koncerter, som de ellers ikke ville være gået til. Formålet er nemlig også, at vi gerne vil have, at man opdager ny musik, siger Maria Grongstad, som er marketingansvarlig på Gimle.