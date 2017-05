Gimle med i fint nordisk selskab

Publikum på Gimle i Roskilde kan se frem til at høre mere nordisk musik i de kommende år. Nordisk Kulturfond har udpeget 46 arrangører i projektet Puls, der skal sikre, at det er muligt at opleve flere nordiske sangere og bands på spillestederne i hele Norden.

- Vi ser virkelig frem til at komme i gang med dette projekt. Den nordiske scene sprudler af fantastiske livenavne, og jeg ser frem til, at vi kan præsentere nogle af disse i Roskilde. Samtidig vil jeg gøre, hvad jeg kan for at få anbefalet så mange som muligt af de fede danske acts for mine nye nordiske puls-kollegaer, siger Lauritz Jørgensen, kunstnerisk leder på Gimle.