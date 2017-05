Se billedserie Hos DTU-Vindenergi på Risø er Danmarks Nationale Vindtunnel godt på vej. 80 millioner kroner investerer vi som samfund i at både forskning og erhvervsliv kan være med helt i toppen af verdenseliten. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Gigantisk fintunet hårtørrer skal holde Danmarks i verdenseliten

Roskilde - 25. maj 2017
Af Lars Kimer

- Det er ligesom en meget stor og avanceret hårtørrer.

Ordene kommer fra seniorforsker Christian Bak fra DTU Vindenergi på Risø Campus ved Roskilde. Han træder op på betonen og peger op mod toppen af konstruktionen omkring den gigantiske blæser, som er kommet på plads i det, der bliver Danmarks Nationale Vindtunnel - et vidunder til 80 millioner kroner, som skal sikre dansk forskning i verdenseliten, og at danske vindvirksomheder kan hente de absolut mest korrekte data ud til brug for design af deres egne møller. Vindtunnelen er ved at blive bygget på DTU Vindenergi på Risø.

- Den trækker 2,4 megawatt og kan producere 630 kubikmeter blæst per sekund, fortæller Christian Bak, som er instituttets projektleder for den nye vindtunnel til DAGBLADET Roskilde.

Af andre fun-facts kan nævnes, at tunnelen er en af de største universitetstunneler i verden, at »hårtørreren« er 4,7 meter i diameter, og kan levere, hvad der svarer til tre gange orkan i vindstyrke, hvis den bliver bedt om det.

- Den kan levere vind med en hastighed på 380 kilometer i timen. Vindmøllevingernes yderste tipper bliver på de moderne møller udsat for hastigheder på 320 kilometer i timen, så tunnelen er designet til at klare de hastigheder, forklarer Christian Bak.

For at opnå de høje hastigheder bliver vinden blæst rundt igennem en 180 meter lang kanal og forbi flere sæt ledeskovle, som får vinden til at dreje om de fire hjørner i tunnelen. I skovlene er der indsat lyddæmpning, så vinden bliver så stille som mulig.

- Vi har brug for stille vind, fordi vi også gerne vil måle, hvor meget de emner, vi tester, støjer. Det er jo væsentligt at vide noget om støjniveauet på materialerne, og hvad der for eksempel er de mest lydløse profiler til en vindmøllevinge, forklarer Christian Bak.

Inden vinden bliver blæst ind forbi de emner, der skal testes, snævres kanalen ind som en stor tragt, og på den måde opnås meget høj hastighed og meget lav turbulens.

Christian Bak fortæller, hvorfor der er brug for en national vindtunnel specielt designet til vindenergiforskningen og vindmølleindustrien.

- Vindmøllerne er i dag blevet så store, at vi har brug for en stor vindtunnel. Aerodynamikken og støjen opfører sig anderledes i stor skala. Når vi tester aerodynamik i lille skala, så kan vi ikke bare gange op og få data, der er præcise nok til at kunne sige noget helt korrekt om en stor vindmølle. Det er rigtig vigtigt med pålidelige og støjsvage møller, og der er rigtig mange penge i vindmølleindustrien på verdensplan. Derfor er det ærgerligt og dyrt at lave fejlslutninger på baggrund af et forkert datamateriale, forklarer han.

Det bliver ikke hele vindmøllevinger, der kommer ind i vindtunnelen, da de er op til 88 meter lange i dag - hvilket svare til fire femtedele af spiret på Roskilde Domkirke.

Tunnelen kan rumme bidder af en møllevinge på omkring to meter, og det er ved målinger på disse, at man opnår de præcise data.

Det er ikke kun forskerne på Risø eller de øvrige universiteter i Danmark, som får glæde af vindtunnelen. Tunnelen kan lejes af industrien halvdelen af året - specielt med fokus på vindmølleindustrien, så virksomhederne kan komme og teste deres egne prototyper.

- Et tænkt eksempel kunne være, at en vindmølleproducent med viden fra tunnelen optimerer deres vingeprofiler, så de kan producere måske en halv procent mere strøm. Det kan blive til mere strøm, millioner af ton mindre CO2 og naturligvis mange penge - i størrelsesordenen mange hundrede millioner kroner i øget produktion på verdensplan, siger Christian Bak.

Vindtunnelen forventes færdig i løbet af efteråret, hvor der for første gang kan trykkes på knappen. Herefter følger en testfase, inden den afleveres, og i starten af 2018 kan vindtunnelen indvies.

Øger fokus på forskning

Hvad den kommer til at betyde i arbejdspladser er svært at sige. Der skal dog tilknyttes et par folk til faciliteten på DTU Vindenergi.

- Det er nok mere de afledte effekter, man kommer til at opleve lokalt. For det første vil det nok betyde øget fokus på aerodynamisk forskning, og det kan føre til flere folk her på DTU Vindenergi. Men når faciliteten bruges af vores eksterne partnere fra f.eks. udenlandske universiteter og virksomheder, så kommer de jo typisk med en gruppe forskere eller ingeniører og andre folk, som skal hente data hjem, og de skal jo huses i lokalområdet, forklarer Christian Bak.

Desuden er det heller ikke usandsynligt, at virksomheder placerer udviklingskontorer i nærheden for at være så tæt på forskningen og faciliteterne som muligt.

Brugere af faciliteten kunne meget hurtigt gå hen og blive de største vindmølleproducenter i verden, som f.eks. danske Vestas, indiske Suzlon, men også tyske Nordex og Siemens og amerikanske GE og flere kinesiske firmaer.

- Vi har naturligvis fokus på vindindustrien. Men andre virksomheder, der skal have lavet vindtest af deres emner, er naturligvis velkomne, og uden at vi må nævne navne, så er der allerede nu interesse fra firmaer uden for vindmølleindustrien for den nye testfacilitet, siger Christian Bak.