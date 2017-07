Nephew - her på Vig Festival i 2013 - fejrer 10-års jubilæet for bandets koncert på Orange Scene på Roskilde Festival med at genudsende den på sin facebookside. Foto: Peter Andersen

Genoplev legendarisk Nephew-koncert fra Roskilde

I anledning af 10-års jubilæet genudsender Nephew hele koncerten via Facebook i nat klokken et, præcis samme tidspunkt som de indtog scenen dengang.

2007 huskes også som det år, hvor det regnede allermest på Roskilde Festival, og bandet har fortalt, at de faktisk var nervøse for, om der overhovedet ville komme nogen til deres koncert, fordi de havde hørt, at flere festivalgæster var taget hjem. Men da koncerten gik i gang, var det holdt op med at regne, og det hele endte i triumf for Nephew, som også spillede på Orange Scene i 2010.