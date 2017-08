Beboerne i Svogerslev kan ifølge udvalgsformanden for plan og teknikudvalget se frem til, at lastbiler skal ind til det område, der tidligere husede Svogerslev Maskinfabrik, fra Lynghøjen. Den udmelding kommer efter et møde i aftes.

Gennembrud i Svogerslev: Enighed om at lastbiler skal ind fra Lindenborgvej

Det var ifølge udvalgsformand for plan- og teknikudvalget, Torben Jørgensen (S), en rigtig stor aften for borgerne i Svogerslev i aftes. På et møde mellem kommunen og ejeren af den storparcel, som tidligere husede Svogerslev Maskinfabrik, blev der sat pen på papir på en erklæring om, at begge parter vil arbejde for, at der bliver ind og udkørsel for lastbiler til området fra Lindenborgvej.