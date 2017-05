Se billedserie Serpil Gülseren arbejder sammen med datteren Burcu Gülseren på 26 år, der er uddannet stylist og chef i en butik i Rødovre. Foto: Mariann Sofiasdottir

Gav op for to måneder siden - nu har hun genåbnet sin butik

Roskilde - 30. maj 2017 kl. 17:30 Af Mariann Sofiasdottir

Det var ikke meningen, at Serpil Gülseren to måneder efter at have lukket sin butik House of Serpil i Allehelgensgade i Roskilde skulle genåbne i Algade. Ikke desto mindre holdt hun mandag reception i de nye lokaler i Algade 63.

- Jeg var træt af vejarbejdet, der bare fortsatte på Allehelgensgade. Det gik ud over forretningen. Så jeg besluttede at lukke butikken for to måneder siden, siger Serpil Gülseren.

Men hun fik ikke lov til at have butiksfred ret længe, for kunderne ringede og skrev til hende. De savnede butikken, og så kan hun ikke selv lade være.

- Efter 20 år er forretningen blevet en del af mig, siger Serpil Gülseren.

Fra Serpil Gülseren opdagede de ledige lokaler ved siden af Woman by Gunnva i Algade 63 til åbningen, gik det hurtigt, og den ferie hun ellers havde planlagt at holde efter ikke at have holdt ret meget ferie i de 20 år, hun har haft butikken, den blev ikke til noget. I stedet knoglede hun for at gøre butikken klar til åbningen.

- Når man kommer her, kan man få hele pakken, blive stylet fra top til tå, og det er noget af det, som virkelig kan få mit smil frem. Jeg elsker, når kunderne går herfra og ligner en million, siger Serpil Gülseren.

I House of Serpil kan man ud over at købe festkjoler, få lagt makeup og sat hår, da Serpil Gülseren også er uddannet makeup artist.

Åbningen betyder, at House of Serpil har 25 procent rabat på alt frem til lørdag.