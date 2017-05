Garvede campister hædret: Så mange år har de ligget på Roskilde Camping

Hvorfor rejse langt når verdens bedste udsigt ligger i Roskilde? Det lader til at være den fælles holdning blandt de tre ægtepar som lørdag blev fejret på Roskilde Camping for at have ligget på pladsen fast i 25, 31 og 40 år. Det er første gang campingpladsen hædre deres fastliggere og derfor var der også hæder til gæster med lidt »skæve« jubilæer. Således blev tre med 10 års jubilæum hædret, to med 14 år, to med 16 år, en med 24 år og så ellers de tre nævnte. Det skriver dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde, avisen for jer der vil vide mere om Roskilde.