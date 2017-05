Selv om muligheden for at aflevere sin stemmeseddel til ældrerådsvalget på stemmestederne allerede eksisterede i 2013, er der udsigt til en markant højere stemmeprocent i år, når valget som udgangspunkt ikke længere er et brevstemmevalg, men et fremmødevalg Foto: Jens Wollesen

Garanti for stemmeboost til november

Når kalenderen viser den 21. november, og det er blevet tid til at stemme, vil der være stor sandsynlighed for en markant større valgdeltagelse for det ene af valgene.

Det handler ikke kommunalvalget eller regionsrådsvalget, men derimod om valget til ældrerådet, som i år for første gang vil foregå som rent fremmødevalg. I 2013 var det som udgangspunkt et brevstemmevalg, tillige med mulighed for at aflevere stemmesedlen på stemmestederne, men i år bliver det et rent fremmødevalg, hvor der tillige er mulighed for at brevstemme. Altså sendes stemmesedlerne ikke ud til de 60+-årige, og der er ingen frankeret svarkuvert, men derimod kun et valgkort - som til de øvrige valg.