Det har været udfordrende og sjovt, fortæller køkkenchef på Comwell i Roskilde, Rasmus Rasmussen om den proces, som betyder, at bæredygtighed er kommet i fokus på hotellet, samt har fået det økologiske spisemærke i bronze. Foto: Comwell

Send til din ven. X Artiklen: Gamle dyder gør hotel mere bæredygtigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gamle dyder gør hotel mere bæredygtigt

Roskilde - 27. maj 2017 kl. 14:57 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge kunne hele hotelkæden Comwell markere, at alle 15 hoteller har fået det økologiske spisemærke i bronze. Det betyder, at maden er 30-60 procent økologisk, og at blandt andet bæredygtighed er i fokus. Comwell i Roskilde har været primus motor på projektet, og køkkenchef Rasmus Rasmussen kan godt forestille sig, at hotellerne en dag får sølv-mærket.

- Det har været en rejse for os. Mange af vores kunder har en bæredygtighedspolitik, så det giver god mening, at vi også har det, siger hoteldirektør Annette Gottlieb.

Fordi eksempelvis madspild er kommet i fokus, er madbudgettet det samme som før. På vinkortet er 75 procent af vinene i dag økologiske. Menuerne er sæsonpræget, og det betyder eksempelvis, at hvis et selskab vil have jordbær i januar, så siger Rasmus Rasmussen nej.

- Det gjorde vi ikke før. Man kan ikke gøre, som man plejer, siger Rasmus Rasmussen og fortæller, at det har været mest udfordrende og sjovt.

I det hele taget bliver der tænkt mere på, hvor tingene kommer fra, og så vidt muligt bliver råvarerne købt lokalt.

Comwell i Roskilde har fået lavet et krydderurtebed, og man har fået egne bier, som en biavler passer for hotellet.

- Vi sylter rigtig meget og samler til forråd. Det er nogle af de gamle dyder, som kommer frem igen, siger Rasmus Rasmussen.

Udover at arbejde med økologisk mad og madspild er hele Comwell-kæden i gang med en proces, hvor bæredygtighed bliver en del af hverdagen. Det betyder blandt andet miljøvenlige rengøringsmidler, at man bruger mindre el, og at man genanvender så meget som muligt.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde lørdag eller i e-avisen på sn.dk