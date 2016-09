Direktør René Keilby er i USA, hvor han blandt andet forsøger at sikre Leon Hansen Maskinfabrik ordrer i forbindelse med fremstillingen af Danmarks kommende F-35 kampfly. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Gadstrupfirma vil være med til at lave de nye kampfly

Roskilde - 13. september 2016 kl. 13:46 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lidt af et nåleøje at komme igennem, hvis man vil lave forretning med den amerikanske våben- og flyindustri. Det er ikke desto mindre, hvad gadstrupvirksomheden Leon Hansen Maskinfabrik gør deres forarbejde for at komme til.

Direktør René Keilby er lige nu i USA, hvor han onsdag og torsdag deltager i et industrifremstød med forsvarsministeren og erhvervsministeren i spidsen. De skal i Washington møde Lockheed Martin og andre producenter af militært isenkram med henblik på at finde danske underleverandører til fremstillingen af de F-35'ere, som regeringen har valgt som landets kommende kampfly.

Maskinfabrikken håber at sikre sig nogle ordrer på at samle, montere og svejse dele på flyene, men det er langtfra gjort med noget mingling og et par håndtryk. Forud ligger et omfattende indledende arbejde med at tage de certifikater, der skal til for overhovedet at have mulighed for at byde ind på opgaver inden for våben- og flyindustri.

En amerikaner har siddet i Gadstrup og gennemgået fabrikkens system alene for, at de kan få mulighed for at byde ind. Vælger nogle af de højsikrede amerikanske virksomheder at gå videre med Leon Hansen Maskinfabrik, venter endnu en lang godkendelsesproces, før arbejdet kan gå i gang.

- Det er en lang proces, men utrolig interessant. Der er ikke mange i Danmark, der har certifikaterne til at levere til de her virksomheder, siger René Keilby, direktør for Leon Hansen Maskinfabrik, som har 60 medarbejdere i Gadstrup og Polen.