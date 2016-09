Fuld polsk tyv måtte hjælpes af toget

Manden var ikke i stand til at fortælle, hvem han var, så mens han sov i detentionen, gik politiet i gang med at se på hans ejendele for at få ham identificeret. Iblandt mandens ting var der en bærbar pc, som viste sig at tilhøre en 21-årige mand fra København, samt et rejsekort tilhørende en 24-årig kvinde fra København.