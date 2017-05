Se billedserie Weekenden bød på en afdeling af Danmarksmesterskaberne i go-kart på Roskilde Racing Center. 125 karts var til start og specielt lørdag var det fantastisk vejr til at køre og se gokart. Foto: Lars Kimer

Video: Fuld pedal: Kæmpe gokart-løb på Roskilde Racing Center

Roskilde - 07. maj 2017 kl. 13:30 Af Lars Kimer

ASK Hedeland, Automobil Sports Klubben Hedeland, havde indkaldt alt disponibelt mandskab den forgangne weekend, for et af sæsonens største stævner fandt sted på banen. Både lørdag og søndag blev der kørt go-kart, en afdeling af DM. Og Danmarks bedst kørere var strømmet til fra hele landet og enkelte var kravlet ned fra fjeldene og deltog med svenske og norske flag på hjelmene.

Og der blev kørt stærkt. På langsiden af den 1250 meter lange bane lå hastighederne for de hurtigste på et sted mellem 130 og 140 kilometer i timen i en gokart med røven svævende en centimeter over asfalten.

- Nogle gange så slider de også lidt på sæderne, griner bestyrelsesmedlem i ASK Hedeland og løbsarrangør, Michael Kastaniegaard.

For mange af kørerne er DM springbrættet til at komme op og køre racerbil. Men mange bliver også bare i gokarten.

- Der er rigtig mange udfordringer i en kart. Faktisk, så hører vi tit fra de unge kørere som rykker op i en formel-bil, at det føles som om det går langsommere. Der skyldes, at alt er så tæt på i en kart, forklarer Michael Kastaniegaard.

Vejret lørdag var fantastisk. Der blev hængt ud på tilskuerpladserne med is og pølser imens resultatlisterne blev tjekket flittigt imens der i paddocken blev skruet og tjekket lufttryk.

som landets største motorklub var ASK Hedeland naturligvis vel repræsenteret på banen, cirka en femtedel af alle kørerne har hjemme på banen ved Tjæreby.

En af dem er 16-årige klubmester tre år i træk, Anders Nielsen. Han står og skruer lidt på sin italienske Praga kart.

- Jeg prøver at optimerer karten til det næste heat, forklarer han.

Tidskørslen er netop overstået og bare fordi man er klubmester fra Roskilde og rimelig suveræn på hjemmebane, så er man ikke nødvendigvis Danmarksmester. Anders Nielsen endte i den bedre halvdel af feltet i tidtagningen for juniorklassen.

- Jeg vidst godt jeg ikke ville ligge forrest. Der er mange rigtig dygtige kørere, siger Anders imens han tjekker dæktrykket. Målet er at ramme omkring 0,7 bar - noget mindre end i en almindelig

personbil og så skal temperaturen også gerne være helt perfekt.

- Vi kører alle med den samme motor. I de her klasser skal det helst være den med størst talent som vinder, ikke en bedre motor. Men der er ting man kan gøre og dæktryk og temperatur er noget af det. Det gælder om at få karten til at klistre til asfalten, så man kan køre med topfart hele tiden, forklarer Anders Nielsen, hvis far Peter, årligt bruger omkring 50.000 kroner på knægtens hobby.

Anders Nielsen går i gymnasiet på HTX med it og matematik som hovedfagene. Men ræs er nu en gang hans yndlingsbeskæftigelse.

- At ligge der og blive presset af 3-4G i svingene det er altså bare sjovt, forklarer han og fremviser en glasfiber-ribbenbeskytter under køredragten.

- Det kører vi alle med. Har vi dem ikke på så brækker vi ribbenene bare på grund af kraften, forklarer han.

Første gang han som 12-13-årig satte sig en rigtig kart var det da også en artig overraskelse.

- Jeg husker at Anders hoved nærmest kiggede lige op i luften ned ad langsiden. G-påvirkningen gjorde, at han simpelthen havde svært ved at tvinge sit hoved ned, så han kunne se asfalten, griner fra Peter.

Årets største begivenhed på Roskilde Racing Center finder sted i weekenden 2.3-. september hvor 4. afdeling af Danish Super Cart serien afvikles.