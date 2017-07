Se billedserie Fugleskydning er en mærkværdig disciplin uden meget sportsånd. Den der rammer det niende og sidste mål vinder ikke selv hæderen, men har skudt for en anden og indtil da ukendt deltager. Foto: Kristian Jørgensen

Fugleskydning er en social isbryder

Roskilde - 31. juli 2017 kl. 14:41 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På overfladen er det en hyggelig tradition, når Roskilde Borger- Håndværkerforening for 132. gang kårer en fuglekonge og en fugledronning ved den yngre udgave af byens to fugleskydninger.

Lige nede under den særlige atmosfære af stolt selvbevidsthed blandet med ølhygge og vandede vittigheder er fugleskydningen et led i at skabe et stærkt socialt netværk.

Bente Jakobsen blev fugledronning i 2016, og for hende er fugleskydningen en del af det sociale netværk, hun har fået i Roskilde. Efter at være flyttet til Roskilde blev hun og hendes mand opfordret til at melde sig ind i Roskilde Borger- Industri- og Håndværkerforening, hvor de har lært mange mennesker at kende.

- Når man flytter et nyt sted hen, er det med at finde nogle sociale sammenhænge, så man føler sig hjemme, siger Bente Jakobsen.

Jørgen Madsen, der blev fuglekonge i 2016, blev også medlem af foreningen efter at være flyttet til Roskilde, og det var med til at opbygge en omgangskreds.

- Det er et plus, når man kommer udefra at kunne starte nogle sociale relationer, siger den nordjyske dyrlæge.

Fugleskydningen er kun en del af aktiviteterne i Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening, der er landets ældste håndværkerforening og blev grundlagt 46 år før, de optog fugleskydningen.

For Carsten Yde Lassen, der er foreningens næstformand, er titlen som fuglekonge egentlig ikke så væsentlig.

- Det er ikke så vigtigt i min verden. Det er hygge og sjov. Min kone har været fugledronning, og det er da meget sjovt at blive kaldt deres majestæt på gaden, men ud over det betyder det ikke så meget, siger han - vel at mærke inden han viser sig selv at blive årets fuglekonge.

Fugledronning blev Joan Nielsen.