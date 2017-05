Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har siden 2012 fået indsamlet donationer for over en million kroner, så de historiske fuglekongeskiver kan blive konserveret. Nu er alle 186 i så god stand, at de kan udstilles. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fuglekongernes skiver er kommet frem i lyset

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har afsluttet første del af sit store konserveringsprojekt, der begyndte for alvor i 2012, hvor man målrettet henvendte sig til virksomheder og personer, som kunne være interesseret i at sponsere en af de historiske fuglekongeskiver.

Flere af dem var nemlig i dårlig stand, fordi man havde forsømt at ofre midler på at vedligeholde dem, men nu var det på tide at få rådet bod på fortidens synder. Fem år senere er resultatet, at 149 fuglekongeskiver er blevet konserveret til et samlet beløb på 1,06 millioner kroner, og det har medført, at samtlige 186 skiver nu er udstillet enten på Roskilde Museum, rådhuset eller restaurant Håndværkeren i Hersegade.