Fuglekongen fløj til Finland

Roskilde - 05. juli 2017 kl. 14:32 Af Lars Kimer

Flot så det ud, da skydebrødrene fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab tirsdag formiddag marcherede op gennem Hersegade til Restaurant Håndværkeren. Det gør de hvert år den første tirsdag i juli, for det er på den dag, at årets fuglekonge skal findes, og skiven fra sidste års vinder afsløres.

Årets skydning endte med at blive en anelse sammenpresset, for årets fuglekonge, Henrik Dyrvig, havde travlt med at komme ud af vagten.

- Henrik havde et arbejde i Finland, der skulle passes, og han kunne ikke misse sit fly. Så afslutningen blev med lidt højere hastighed, end vi plejer, fortæller Ebbe Overgaard Nielsen, formand for fugleskydningsselskabet.

Henrik Dyrvig er i Roskilde nok mest kendt for at have været formand for Roskilde Garden i en længere årrække. Det er nu hans opgave at få produceret den kongeskive, som skal afsløres til næste år.

Det var Bjarne Tage Hansen, som blev kongeskytte og dermed sørgede for hæderen til Henrik Dyrvig.

Per Hanberg blev i øvrigt gjort til æresmedlem på dagen.

- Per har gjort et kæmpe benarbejde for at skaffe midler, så vi har kunnet få renoveret alle vores skiver. Det arbejde ville vi gerne honorere, siger Ebbe Overgaard Nielsen.