Frustrerede pendlere har fået ny formand

Pendlerne oplever mange aflysninger og forsinkelser fra Viby Station. For halvandet år siden kørte det bedre, men køreplanen for 2016 betød færre afgange og dårligere muligheder for at få erstatsningstog. Et erstatningstog er eksempelvis et intercitytog, som stopper ekstraordinært. Pendlergruppen Viby Sjælland fortsætter kampen for at få bedre forhold, nu med Nanna Feld som ny formand. Foto: Hans-Jørgen Johansen