Frifundet i retten for p-bøde

Roskilde - 04. februar 2017

Med en tilstrækkelig portion stædighed og en smule held kan det lade sig gøre at gå imod et parkeringsselskabs bødekrav.

I hvert fald lykkedes det ikke Europark at vriste 750 kroner fra Helge Andersen fra Roskilde ved at sagsøge ham for en ubetalt parkeringsbøde fra november 2015.

Retten i Roskilde har frifundet Helge Andersen for betalingskravet, omend det ikke var med de begrundelser, han selv fremførte i retten.

Helge Andersen procederede i retten blandt andet for, at han ikke kunne se noget skilt fra sin parkeringsplads 12 meter fra indgangen til fysioterapeuten.

Den forklaring købte retten ikke, da der var et skilt på væggen over for, hvor han parkerede. Tværtimod mener retten, at han netop parkerede på indkørselsvejen for at undgå den restriktion, der fremgik af skiltet.

Den afgørende detalje, som frikendte Helge Andersen, var derimod det omstridte skilts ordlyd. Det fremgik ikke klart, at parkeringsreglerne gjaldt for hele pladsen og dermed heller ikke, hvor han parkerede.

Selvom Helge Andersen er tilfreds med frifindelsen, mener han stadig, at det er for svært at tage kampen op mod p-selskaberne. Fordi den sagsøgte risikerer at betale dyre sagsomkostninger, betaler de fleste bøden i stedet for at tage kampen op.

- Det er bondefangeri af værste skuffe, og det er, fordi jeg ikke vil være bondefanget, at jeg protesterer, siger Helge Andersen.