Fremmed mand til tre drenge: Vil I have et lift til skole?

Roskilde - 03. januar 2017 kl. 15:14 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgen var tre drenge fra Jyllinge Nordmark udsat for at blive antastet af en ukendt mand i en grå eller hvid varebil. Manden holdt parkeret ved p-pladsen lige oven for fårefolden på Nordmarksvej ved Hellig Kors Parken.

De tre drenge, som alle er 11-år, takkede nej til tilbuddet om et lift, da de lige var travlt optaget af at få fanget et par pokemoner på vej til skole.

- Vi har registreret episoden til 7.55 og vi var på drengenes skole for at tale med dem klokken lidt over 9. Desværre har de ikke noget signalement af manden, da han bare rullede vinduet på bilen lidt ned og henvendte sig til dem, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden blev tilsyneladende på stedet ind til drengene var cyklet mod skolen.

- Det er jo ikke til at sige, hvad det her har gået ud på. Vi kan konstaterer, at drengene ikke blev lokket med pokemonkort, som vi tidligere har set. Det udelukker dog ikke, at der kan være tale om den mand, som tidligere har brugt pokemonkort som lokkemiddel, siger Carsten Andersen.

