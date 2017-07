Se billedserie Der var hængt hjerter op ved den tyrkiske moské i Allehelgensgade, hvor Stop Islamiseringen af Danmark holdt demonstration. Foto: Mariann Sofiasdottir.

Fredelig demonstration mod islamisering

Roskilde - 15. juli 2017 kl. 15:44 Af Mariann Sofiasdottir

Det var, som om hjerteballonerne, der var hængt op ved moskéen, sendte god karma ud til de fremmødte demonstranter.

Læs også: Borgmester og biskop kaldt til morgenbøn af moskemodstandere

I hvert fald forløb Stop Islamiseringen af Danmarks demonstration på Allehelgensgade ved den tyrkiske moske stille og fredeligt.

DAGBLADET talte 70 fremmødte demonstranter.

Nogle var, som blandt andre formanden Anders Graversen, kommet med bus fra Jylland. Andre var kommet fra København og Sjælland.

Der var to planlagte taler. Den ene tale holdt formanden, som blandt andet mente, at det kun var et spørgsmål om tid, før der blev kaldt til bøn fra moskeens minarat, noget han ikke biliger. Han mener i stedet, at det er tid til at skrue op for retorikken for at vække politikerne i forhold til truslen fra Islam.

Den anden taler var Rasmus Paludan, der er advokat og kalder sig en bekymret borger.

Han udtrykte, at han ikke mener, at Islam hører til i Danmark.

Dertil benyttede han lejligheden til at sige, at han er i gang med at stifte et nyt parti, der hedder »Stram Kurs«. Et navn, som han mener afslører, hvad partiet står for.

Derudover var der to spontane talere, der trådte frem.

Bent Lund, der mener, at det er på tide at partierne til højre arbejder tættere sammen imod islamiseringen af Danmark, og Jimmy Larsen fra Jægerspris, som havde taget turen til Roskilde for at udtrykke en bekymring for en stigende utryghed i samfundet, som han oplever kommer fra den islamiske kultur og religion.

Politiet var talstærkt tilstede, men holdt sig i baggrunden.

Da talerne var forbi, opløste demonstrationen stille og roligt sig selv igen.

