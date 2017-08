Frank har gjort en forskel

Det var nærmest som en konge, der abdicerede, da Frank Birkebæk takkede af som direktør for Romu fredag eftermiddag. Gennem mere end 40 år i spidsen for institutionen er han blevet en stadigt mere central person, ikke blot for museets, men for hele byens udvikling, og den store indflydelse og kontaktflade afspejlede sig i dén grad i køen foran museet. Sjældent har en afskedsreception været så velbesøgt, og sjældent har det taget så lang tid at få lukket alle ind.

- One man can make a difference and Frankie - you did! sagde Joy Mogensen og sendte Frank Birkebæk ind i pensionisttilværelsen med et Roskilde-hurra, som gæsterne råbte med på, at hele museets gård rystede.