Se billedserie Strande plastret til med redningsveste fra nogle af de hundredtusinde af flygtninge, der ankom til Grækenland fra Tyrkiet i efteråret 2015. Lesbos er blot et af de mange steder, som fotojournalist Rasmus Degnbol har fotograferet med sin drone. Foto: Rasmus Degnbol Foto: Rasmus Degnbol / REDUX Pictures/Rasmus Degnbol / REDUX

Fotograferede flygtninge med hjemmelavet drone

Roskilde - 24. januar 2017 kl. 15:42 Af Anna Egeris Karstoft

Ved første øjekast ligner fotografiet næsten malerkunst. Men ved nærmere eftersyn kan man se, at de orange og sorte pletter i fotografiet er dannet af ubegribelig mange redningsveste. Bjerget består af i alt 100.000 redningsveste, der er blevet samlet op på Lesbos kyster i efteråret 2015, og på midten når bunken en højde på 10 meter.

Det er takket være en drone, at det er lykkedes fotojournalist Rasmus Degnbol at anskueliggøre det helt kolossale antal af veste, der er blevet efterladt af deres ejere. Det var tilbage i august 2015 - en måned inde i sin rejse, at Rasmus Degnbol forstod, hvad det egentlig var, han havde kastet sig ud i, da han rejste til Grækenland med en hjemmelavet drone.

Nu kan hans fotografier opleves på Roskilde Bibliotek fra den 24. januar til den 19. februar i den digitale udstilling »Europas nye grænser«.

- Det sted dér, det er det eneste, hvor jeg har set mediefolk knække sammen. De her veste har allesammen siddet på mennesker og små børn - og det forstod man pludselig, fortæller Rasmus Degnbol om lossepladsen på Lesbos og erindrer, hvordan han efterfølgende smed alt, hvad han havde i hænderne hjemme i Danmark og fotograferede nonstop i seks måneder.

Rasmus Degnbol er en af de første fotografer, der har fotograferet flygtninge ved hjælp af en drone. Idéen fik han en aften, hvor han sad og kiggede på et kort over Europa.

- Jeg forstod ikke helt, hvad der var ved at ske med vores grænser. Man diskuterede, om vi skulle vise pas, grænserne ændrede form, og vi begyndte at se hegn rundt omkring, fortæller fotografen, der på den måde fik idéen til at fotografere oppefra.

Og det var derfor Rasmus Degnbol valgte at bygge sin egen drone.

- Dronen er et værktøj, der er godt til at lave billeder, der siger noget om skalaen, forklarer han og tilføjer, at siden han ikke havde råd til at flyve rundt med en helikopter, satte han sig ind i, hvordan man bygger droner.

For det var nødvendigt for ham selv at kunne reparere den undervejs, hvis den gik i stykker. I løbet af sin rejse, hvor Rasmus Degnbol har fulgt flygtningene og migranternes ruter igennem i alt 16 forskellige lande, har han da også smadret et par af sine droner og bygget dem op igen.