Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Forudsætninger ændrede sig på et halvt år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forudsætninger ændrede sig på et halvt år

Roskilde - 31. januar 2017 kl. 11:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Roskilde Bank 7. juli 2008 meldte ud, at den havde likviditetsproblemer, var det på baggrund af et forventet nedskrivningsbehov på 900 millioner kroner. Et halvt år tidlgere var det nul, og af den ny revisor, KPMG, i august afsluttede en substansrevision af tallene fra første havlvår 2008, var afskrivningsbehovet 3,5 milliarder kroner.

Men det skyldtes ikke, at revisorerne havde overset noget, forklarede Anders Duedahl-Olesen, der var KPMG's tovholder i forhold til Roskilde Bank, da han afgav forklaring for Østre Landsret mandag. Årsagen var derimod, at forudsætningerne havde ændret sig.

- Det er sådan, at på én bankdag ser billedet ud på én måde, og på den næste bankdag er der andre forudsætninger, og så ser billedet anderledes ud, sagde Anders Duedahl-Olesen.

Han mente, at bankens regnskaber - som enhver anden banks regnskab - indebar et stort element af skøn, idet vurderingen af et engagement med projektfinansiering altid vil afhænge af, hvor meget projektet ville kunne sælges til et år eller to ude i fremtiden. Den vurdering baseres nødvendigvis på, hvad man ved, dvs. om nutiden, påpegede han.

- I løbet af 2008 frøs ejendomssalget helt til, og der blev stort ikke solgt ejendomme. Man ved aldrig, hvad man kan afhænde ejendomme til, sagde Anders Duedahl-Olesen.

Nok repræsenterede Anders Duedahl-Olesen i 2008 KPMG, men i 2014 fusionerede selskabet med Ernst & Youngs danske afdeling og blev til Ernst & Young Danmark, som i skikkelse af Palle Valentin Kubach og Tommy Norskov Rasmussen er blandt de stævnede i Roskilde Bank-sagen.

Læs mere om Roskilde Bank-sagen i Sjællndske Mediers dagblade.