Det fælles forsyningsselskab for Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner, Fors A/S, har offentliggjort sit første årsregnskab. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Forsyningsselskab undlader at opkræve 37 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyningsselskab undlader at opkræve 37 millioner

Roskilde - 24. maj 2017 kl. 10:16 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fors A/S, det fælles forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, kommer ud af sit første regnskabsår med et mindre underskud på cirka fire millioner kroner, før skat og reguleringer. Årsregnskabet 2016 indeholder dog også en engangs-regulering på 37 millioner kroner, der gør, at det samlede resultat efter skat og reguleringer for 2016 viser et underskud på 40 millioner kroner.

Reguleringen er foretaget, fordi Fors A/S på vand- og spildevandsområdet har valgt at holde priserne i ro, selv om der var basis for at opkræve 37 millioner kroner yderligere hos kunderne på de to områder.

- Vi har valgt ikke at opkræve de 37 millioner kroner, selv om det påvirker vores samlede regnskab, fordi vi har et stærkt fokus på at holde priserne så lave som muligt, og fordi økonomien i vand- og spildevandsselskaberne under Fors A/S generelt set er sund og i balance, siger Fors' administrerende direktør Michael Brandt.

Generalforsamlingen i Fors A/S har godkendt regnskabet.

Resultatet for 2016 er præget af, at det var Fors-koncernens første år som samlet virksomhed. Her blev der investeret i at etablere en fælles virksomhed, i fælles profil og arbejdsgange, som i de kommende år skal gøre det muligt at opnå effektiviseringer på forsyningsområdet, så underskuddet var forventet.

- Samlet set er bestyrelsen tilfreds med resultatet for 2016. Fors A/S er ikke sat i verden for at lave overskud som kommercielle virksomheder. Et overskud hos os er tegn på, at vi har opkrævet for mange penge hos vores kunder. Et underskud er udtryk for, at vi kunne have opkrævet flere. Men vi skal ikke opbygge kapital og vil fortsat gerne forsøge at effektivisere driften. Derfor har vi i 2016 ikke skruet på priserne for at dække for underskuddet, siger Asger Kej, formand for bestyrelsen.