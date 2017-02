Forsvarer om sosu-drab: Knivstik var uheldigvis fatalt

31-årig mand holder fast i, at det ikke var meningen, at sosu-assistenten Vivi Nielsen skulle dø sidste år.

Det var uheldige tilfældigheder, der gjorde, at en 57-årig sosu-assistent døde som følge af et dybt knivstik på bostedet Lindegården i Roskilde langfredag sidste år.

- Man kan dømme ham for at have stukket med en kniv, og det har haft nogle rigtig, rigtig uheldige følger. Men det er ikke en drabssag, siger advokaten.

Den 31-årige mand har anket dommen fra Retten i Roskilde på stedet. Han nægter nemlig, at han havde til hensigt at dræbe sosu-assistenten Vivi Nielsen.

25. marts sidste år stak han Vivi Nielsen i ryggen med en 23 centimeter lang kniv, da hun var ved at klargøre medicin i bostedets medicinrum.

Den 31-årige mand blev anholdt få minutter efter drabet og erkendte med det samme, at det var ham, der havde stukket Vivi Nielsen ned med en kniv, som han havde stjålet fra en isenkræmmer.

Den nu dømte mand har forklaret i retten, at stemmer i hans hoved gang på gang bad ham om at dræbe. Men han ville ikke gøre det.

Til sidst blev stemmerne dog for meget for ham. Så han hentede en kniv og stak Vivi Nielsen. Men det betyder ikke, at hensigten var at slå ihjel, siger advokaten efter dommen.

- Selv om han hører stemmer, der beder ham dræbe, så har han kæmpet hårdt imod at gøre det. Det, som stemmerne ønsker, er ikke nødvendigvis det samme, som han ønsker, siger advokat Anders Rohde.

Forsvarsadvokaten understreger også, at han kun stak én gang, og at den dømte har forklaret, at han sigtede efter ballen, ikke ryggen.

- Hun forblødte, fordi han tilfældigvis ramte hulåren, som er en central blodåre. Hvis han havde ramt forbi, var hun sandsynligvis ikke død, siger advokaten.

Ifølge retten måtte den nu dømte mand have vidst, at det var sandsynligt, at Vivi Nielsen ville dø af knivstikket. Derfor dømmes han for drab.