Forsøg med grus mod glatte veje uden positiv effekt

Det var ikke mindst for at skåne miljøet og give planterne langs vejene bedre betingelser, at politikerne i Roskilde Kommune fik søsat et forsøg med at bruge grus i stedet for salt som middel mod glatte veje. Men nu, hvor forsøget har kørt i nogle år, viser det sig, at der faktisk er kommet mere salt i jorden i det område, hvor forsøget med grus har kørt.