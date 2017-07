Enhedslistens Susanne Lysholm Jensen har stillet et forslag, der skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere, der er truet af at blive skåret i kontanthjælpen på grund af 225 timers reglen. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Forslag: Aarhusmodel skal redde kontanthjælpsmodtagere

Roskilde - 27. juli 2017

Et renere Roskilde. Det kunne være en af sideeffekterne ved enhedslistens Susanne Lysholm Jensens forslag.

Ved seneste møde i beskæftigelses- og socialudvalget forslog hun, at Roskilde Kommune skulle sende kontanthjælpsmodtagere i ordinære, kommunale jobs for at komme 225 timers reglen i hu.

På den måde undgår kontanthjælpsmodtagere, der står til at blive skåret i kontanthjælpen, at gå ned i indkomst.

Hendes forslag bygger på Aarhusmodellen, hvor et nyt jobkoncept for kontanthjælpsmodtagere, der er truet af 225 timers reglen, skal være med til at holde byen ren. Derefter de skal vige pladsen for en anden.

- Jeg forslog det, fordi jeg synes, det er en god mulighed for at sikre kontanthjælpsmodtagerne. Der er selvfølgelig nogle retningslinjer, der skal overholdes, så som at jobopslag ikke må målrettes bestemte grupper. Men jeg synes, at vi skal undersøge, om det er noget, vi kan efterligne, siger Susanne Lysholm Jensen.

Forslaget skal drøftes yderligere ved kommende møde i august.