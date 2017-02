Der er masser af bøvl med det, ikke kun for elever, men også de ansatte, siger Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skoles direktør.

Forskudt ferie giver problemer på skoler

Roskilde - 17. februar 2017 kl. 13:13 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende uge er der vinterferie i Roskilde, men mange andre steder har det været i denne uge, at alting kørte på vågeblus - og den forskydning er problematisk, ikke mindst for elever på de skoler i Roskilde, der har et naturligt optageområde, der rækker langt uden for kommunens grænser.

Blandt disse elever er Helen Schulzes søn, der hver dag pendler fra Terslev til Roskilde Tekniske Skole, men i Faxe Kommune er ferien i uge syv, og busdriften har været reduceret til et minimum, hvorfor det har været noget nær umuligt at komme i skole uden bil.

For Jesper Østrup, der er direktør på Roskilde Tekniske Skole, er problematikken velkendt.

- Der er masser af bøvl med det, ikke kun for elever, men også de ansatte. Vi har en lærer, der bor i Roskilde og har to børn. Det ene barn går i skole i Roskilde og det andet i Ringsted, og det er mildest talt ikke særligt hensigtsmæssigt, når vinterferien ligger i to forskellige uger, siger han.

Jesper Østrup mener ikke, at man kan løse problemet lokalt.

- Det gav et ramaskrig, da man overvejede at flytte vinterferien til uge syv, og det ville ikke nytte noget, at vi flyttede ferien. Der er jo mange andre uddannelser i Roskilde, så den eneste løsning ville være, at staten bestemmer, hvornår der er vinterferie, siger han.