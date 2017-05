Nogenlunde sådan forestiller forskere fra RUC og DTU sig, det vil se ud med vindmøller langs med motorvejen over for Kara.

Forskere foreslår plads til vindmøller i Roskilde

- Vi er godt klar over, at man ikke kan stille kæmpemøller op i Roskilde Kommune. Derfor har vores opgave været at finde ud af, hvad man så kan, hvis man skal have vindenergi som en del af kommunens energiproduktion, forklarer seniorforsker Asger Bech Abrahamsen fra DTU Vindenergi.

En gruppe studerende, som har arbejdet sammen med forskerne, har fået til opgave at finde plads til 10 vindmøller i det åbne land og 10 møller langs stor infrastruktur. Det arbejde har mundet ud i flere mulige placeringer fx mellem Solum og motorvejen tæt ved Energitårnet, men også ved motorvejstilkørslen mellem Trekroner og Fløng er der fundet plads. Det samme gælder fx ved Risø over for den eksisterende prøvestation for vindmøller og i Værebro Ådal lidt nord for put 'n' take-søen på Holmevej.