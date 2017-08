Drik bare løs af vandet fra hanen. Det er rådet fra Fors, som dog har skyndt sig at tage nye vandprøver for at analysere dem for det oversete stof desphenyl chloridazon. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Fors analyserer vand for giftrester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fors analyserer vand for giftrester

Roskilde - 25. august 2017 kl. 13:03 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morges har Fors taget prøver fra samtlige sine vandboringer og sendt dem til analyse. Det sker for at få afklaret, om vandet indeholder rester af sprøjtegiften desphenyl chloridazon, som har ført til lukninger af to vandværker i Odense, og som også er fundet i drikkevand i Slagelse og Esbjerg.

- Vi regner ikke med, at der er et problem, men vi ved ingenting, fordi det er en pesticid, der ikke er blevet analyseret for. Selv om vi anser risikoen for lille, er vi nødt til at tage situationen alvorligt, og derfor har vi sendt prøver til analyse i dag, siger Leif Ordrup Pedersen, der er vandchef i Fors.

Fordi risikoen anses for meget lille, tager han det roligt, indtil resultatet af analyserne kommer, formentlig i slutningen af næste uge.

Når Leif Ordrup Pedersen ikke forventer, at vandet i Fors' område skulle være forurenet, hænger det sammen med, at desphenyl chloridazon blev brugt på marker med specielle afgrøder.

- Vi ved, at det er et stof, der især har været brugt på marker med roer, rødbeder og løg. Roemarker finder med stort set alle steder i landet, men i denne del af landet måske i knap så høj grad som andre steder, og rødbeder og løg bliver også fortrinsvis dyrket på marker med lettere jord, end man finder her, så typisk er det ikke afgrøder, man vil dyrke i vores område, siger Leif Ordrup Pedersen.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.