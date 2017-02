Foto: Kim Rasmussen

Formodet brandstifter stukket af igen - familiemedlemmer anholdt

Roskilde - 28. februar 2017 kl. 09:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er den gal igen. Den 17-årige unge mand, som er sigtet for at sætte ild til kollegiet på den gamle spritfabrik, er igen stukket af den lukkede institution, han burde opholde sig på.

Politiet har indledt en jagt på manden, og mandag eftermiddag klokken 16.23 bankede de på til en lejlighed midt i i Roskilde, hvor den 17-årige ganske rigtig viste sig at være til stede. Det var imidlertid også to af den 17-åriges familiemedlemmer, og de fik lavet så meget ballade, da politiet ville skride til anholdelse, at det lykkedes den 17-årige at flygte fra stedet, og politiet leder nu igen efter den unge mand.

I stedet valgte politiet helt naturligt at anholde de to familiemedlemmer. Der er tale om en 24-årig mand fra Roskilde og en 51-årig mand. De to slog ifølge politiet ud efter politifolk da de ville anholde den 17-årige.

Begge sigtet for overtrædelse af straffeloven om vold mod politiet og for hjælp til undvigelse. De to blev anholdt, og den 24-årige forventes fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Den 51-årige blev løsladt i løbet af aftenen efter afhøring.

