Formodet brandstifter anholdt- igen

Roskilde - 01. marts 2017 kl. 09:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 17-årige unge mand, som er sigtet for at have sat ild til kollegiet på den gamle spritfabrik, er nu igen i politiets varetægt, efter at han for anden gang stak af fra en lukket institution, denne gang på Fyn.

Mandag flygtede han så ud af en lejlighed i Roskilde, da politiet fik snuset sig frem til ham. Her fik han hjælp af to familiemedlemmer, som lavede så meget ballade, at det lykkedes ham at stikke af.

Men tirsdag klokken 17.05 gik den - igen - ikke længere. En betjent, som egentlig havde fri, fik øje på den 17-årige på Roskilde Station. Den 17-årige opdagede, at han var genkendt og forsøgte igen at flygte, men det lykkedes ikke, og han er nu igen overført til den lukkede institution, der har lovet, at de vil passe bedre på den varetægtsfængslede denne gang.

