Formanden for udvalget for vækst, erhverv og globalisering, Lars Lindskov (K), prøver at få omstødt den beslutning, som byrådet traf på sit seneste møde.

Formand vil omstøde dugfrisk byrådsbeslutning

Blandt mindretallet, der blev stemt ned, var den konservative Lars Lindskov, som er formand for udvalget for vækst, erhverv og globalisering, og højst usædvanligt har han nu stillet forslag om, at byrådet på sit næste møde, som er på onsdag, træffer en ny beslutning i samme sag, så udbuddet bliver gennemført alligevel. Det vil give Erhvervsforum Roskilde, som varetager opgaven i dag, mulighed for at fortsætte arbejdet.