To gange i løbet af weekenden fik brandfolkene lejlighed til at hilse på en festarrangør, der ikke havde skyggen af aktier i, at brandalarmen gik to gange. Foto: Kenn Thomsen

Forfulgt af en gal røgdetektor

Lørdag kom den automatiske alarm ved 17.30-tiden. På det tidspunkt blev der holdt en fest på skolen, og selv om det foregik under absolut kontrollerede forhold ringede arrangøren af festen samvittighedsfuldt til brandvæsnet for at fortælle, at de havde lejet en popcornmaskine, men at det næppe var dén, der var årsag til alarmen, hvilket var ganske rigtigt.