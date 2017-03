Se billedserie Torben Munksgaard valgte Valhalvej, fordi den passede perfekt til handlingen i hans nye roman "Muren". Den er lang og rummer flere forskellige typer huse og bliver derved et godt billede af samfundet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forfatter bruger villavej i Roskilde i sin nye roman

Roskilde - 05. marts 2017

Torben Munksgaard har aldrig boet i Roskilde, og indtil for tre år siden vidste han ikke, at der var noget, der hed Valhalvej.

Alligevel har han valgt at placere handlingen i sin nye roman »Muren« i Roskilde og lade hovedpersonerne bo på Valhalvej.

»Muren« handler om en mand, som efter at være blevet forladt af sin kone beslutter sig for at lukke omverdenen ude ved at mure sig inde i sit hus på Valhalvej - bogstavelig talt.

- Det var lidt tilfældigt, at det lige blev Valhalvej og Roskilde. Jeg ledte efter en mellemstor dansk provinsby nær København, og Valhalvej passede perfekt. Jeg havde også overvejet at bruge Helsingør, men da jeg så Valhalvej, var jeg overhovedet ikke i tvivl om, at det skulle være den. Det er en lang vej med mange forskellige slags huse, lige fra de store »kasser« til murermestervillaerne. Det er blandet middelklasse og en vej, der spejler samfundet godt, siger forfatteren, som er aktuel med sin femte roman og selv stammer fra Haderslev og i øvrigt er søn af tv-værten Frode Munksgaard, kendt fra »Hammerslag«.

Det kan godt være, at Torben Munksgaard ikke kendte noget til Roskilde, inden han gik i gang med at skrive »Muren«, men det gør han nu.

- Jeg er blevet helt forelsket i Roskilde efter at have været her så mange gange, og jeg vil fortsat komme i byen. Jeg har spist her flere gange med min kæreste på blandt andet Skänk og Pipers Hus, og vi har endda talt om at flytte hertil, siger han.