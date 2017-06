Dixie Burger har måttet lukke en af deres tre produktionslinjer, når der har været for få medarbejdere. Når de er oppe i gear, kan boden lave 1300 burgere i timen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: For lidt mandskab får festivalboder til at skære ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For lidt mandskab får festivalboder til at skære ned

Roskilde - 29. juni 2017 kl. 15:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har højst fået halvdelen af de 120 frivillige, de søgte i Vigge Spejdernes madbod på Roskilde Festival med det kække navn Frikadiller.

- Vi har skåret i sortimentet for at få det til at gå op, siger Helle Hansen, der er med i ledelsen af madboden.

Manglen på hænder har betydet, at de har set sig nødsaget til at droppe at servere en ellers populær brunchtallerken, fordi det krævede mandskab til at stege fem forskellige ting. I stedet har de lanceret en enklere brunchburger.

I Dixie Burger har de fået omkring 75 procent af de 430 frivillige, de skulle bruge i den populære burgerbod.

De kan lave 22 burgere i minuttet, når de har tre produktionslinjer åbne, men medarbejdermanglen har gjort, at de indimellem har været nødt til at nedgradere produktionen.

Indtil videre har solgt omkring 20.000 burgere, men det lever ikke helt op til det mål, de havde sat sig. Køerne har været længere, men hvor skidt det er for forretningen, ved de ikke.

- Det er svært at gøre op, hvad det har betydet. Det er godt at have lidt kø, men hvis den bliver for lang, kan det godt få nogen til at gå et andet sted hen. Og den har været lang, så det har nok kostet os noget, siger Kim Kristiansen fra Roskilde KFUM's byggefon, der driver boden på ottende år.