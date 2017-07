Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

For godt til at være sandt: Køb aldrig et tv på denne måde

Roskilde - 10. juli 2017 kl. 10:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der finde mange andre væsentlig mere leveringssikre måder at købe sig et tv på, end det en ekspedient blev udsat for i en forretning i Ringstedgade fredag ved 11-tiden.

Her kom en cirka 45-årig mand ind i en forretningen, som politiet ikke ønsker at oplyse yderligere om. Han ville bestille to gavekort. Undervejs i ekspeditionen ringede mandens telefon, og han førte en samtale, hvor der var snak om forskellige tv-apparater.

Herefter fik ekspedienten et »fremragende« tilbud på et tv som manden kunne levere på fredag.

I forretningen troede man ikke på manden, og derfor gav man ikke nogen penge til ham.

- Vi har haft massere af sager som ligner denne til forveksling. Manden bliver sjovt nok altid lige ringet op imens han er i en forretning og efterfølgende har han et forrygende tilbud på et tv til levering et par dage efter. Folk ser aldrig mand, penge eller tv-apparater, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter;

- Er det for godt til at være sandt. Det kunne være det ikke var sandt. Det ordsprog passer her. Kontakt i stedet os, så vi kan få fat i manden, siger han.