Folkemusik er ikke kun for de gråhårede

Roskilde - 06. marts 2017 kl. 17:54

I en lille forsamling af folkemusikere, der er klemt inde i et lokale på Grøbrødre Skole, er en fjerdedel af violinisterne unge kvinder.

Det virker kun overraskende, hvis man ikke har fingeren på pulsen i den danske folkemusik.

- Det er da lidt af en niche, men der er et levende ungdomsmiljø inden for folkemusikken, siger 29-årige Signe Ottosen, der er taget fra København for at blive undervist af folkemusikerkendissen Peter Uhrbrand.

Han har for vane at drage til Roskilde en gang om året for at lære violinister at spille sønderhoning, inden han selv og bandet Jæ Sweevers spiller op til Roskilde Folkedanserlaugs bal, som denne weekend står i festsalen på Østervangsskolen, hvor kursisterne også får lov at spille med på et nummer.

Signe Ottosen har før været i Roskilde for at lære folkemusikken fra Fanø, som har sit helt eget særpræg. Hun er selv flasket op med folkemusik og er fulgt med sin far til Roskilde.

Folkemusikken er dog ikke kun for de indforståede, for genren har de senere år bevæget sig ind i populærmusikken og er ikke noget, andre unge hæver øjenbrynene over.

Det kan de til gengæld godt gøre over folkedansen, som for Signe Ottosen hænger uløseligt sammen med at spille folkemusik.

- Folk forestiller sig, det er noget med kostumer og træsko, hvilket det også kan være, men det gør vi ikke i den forening, jeg danser i. Jeg tror, det er et levn fra halvfjerdserne, hvor der blev danset folkedans på den måde, siger hun.