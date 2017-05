Første skridt i bymidtens omdannelse

Borgmester Joy Mogensen (billedet) addresserede, at det kan være svært at bygge inde i byen, hvor man generer nogle naboer, som får taget deres lys og skal leve med larmen og rystelserne. Og så endda på grund af et parkeringshus, som ikke er verdens mest visionære anlægsprokekt.

Så bliver den nuværende parkeringsplads sløjfet for at gøre plads til et nyt område med boliger, butikker og en ny plads, som vender bibiliotekets indgang ind mod byen. Her skal der også etableres nye parkeringspladser til boligerne, men de bliver gravet ned under jorden.