Første fællesspisning blev et tilløbsstykke

Se billedserie Der var godt fyldt op til den første fællesspisning i forsamlingshuset i Gundsømagle. 91 deltagere er arrangørerne rigtig godt tilfreds med.

Roskilde - 06. september 2017 kl. 17:55 Af Lars Kimer

I Gundsømagle kan de godt lide langtidsstegt oksefilet med kartofler, sovs og salat. Eller også kan de bare godt lide hinandens selskab.

Kombinationen af de to fik i hvert tilfælde 91 af landsbyens borgere til at bruge tirsdag aften i forsamlingshuset, hvor der for første gang var inviteret til fællesspisning.

Arrangørerne havde forsigtigt håbet på, at der kom 60 mennesker.

- Kom der 60, så ville vi køre videre. Nu kom der så mange, at vi har besluttet at lave arrangementet allerede igen om en måned, torsdag den 5. oktober. Vi er rigtig glade for den første aften, lyder det fra en af de fem bag arrangementet Karin Linde Pedersen.

- Vi har svært ved at få armene ned. Der var flere, som allerede i aftes købte billetter til næste gang. Vi havde håbet at fange nogle af børnefamilierne og også gerne nogle af de mange, som er flyttet ind i det nye kvarter. Det lykkedes. Der var 20 børn, fortæller hun.

Karin Linde Pedersen er ikke i tvivl om, at priserne har været med til at lokke folk til. 50 kroner for en voksen og 25 kroner for børn fra 7-12 år.

- De yngste spiser gratis. Nu skal vi lige have lavet regnskab for denne gang, men jeg tror, vi kan få tingene til at løbe rundt. Ellers må vi lægge en 10'er på i fremtiden.

Det er planen at have en stor gruppe frivillige, som på skift kan stå for alt det praktiske på aftenen.

- Så bliver det heller ikke Tordenskjolds soldater. Det skal være sådan, at man nogle gange er frivillig og andre gange er man gæst.

Fællesspisningen har ikke som sådan fået et navn, men det foregår i samarbejde med Dagli Brugsen i byen og naturligvis med god opbakning fra forsamlingshuset, hvor der er plads til 150 mennesker.

- Jeg er helt sikker på, at vi bliver flere næste gang. Jeg kan fornemme, at det her var en virkelig god begyndelsen, og ordet nu bliver spredt, siger Karin Linde Pedersen.