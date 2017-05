Fører der smadrede BMW X5: Der sprang et dyr ud foran

En 24-årig mand fra Taastrup forklarede i aftes til politiet, at årsagen til, at den BMW X5 han luftede på Enggårdsvej mellem Gadstrup og Viby, var endt både i autoværn og i et træ var, at der var sprunget et dyr ud foran bilen.