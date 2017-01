Følg Carlas kamp mod angsten

I næsten to år gik Carla Bennedbæk ikke i skole. Hver dag tog hun med sin mor på arbejde for at undgå situationer, der kunne fremprovokere den generaliserede angst. I hendes tilfælde en angst for at kaste op, der fysisk viste sig ved kvalme og hovedpine.

- Jeg har lært ikke at frygte, hvad der sker lige om lidt, men i stedet prøve at forholde mig til det, der sker nu. Det hjælper, men lige nu skal jeg så vænne mig til at have en hektisk hverdag igen. Det kræver lidt psykologhjælp for mig at få et overblik, men jeg har mod på udfordringen, og det skal nok gå, siger Carla Bennedbæk, hvis næste plan er at tage en HHX i Roskilde.