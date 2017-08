Det behøver ikke altid at være boligområder som Æblehaven, kommunen kan henvise borgere på den akutboliglisten til. Socialdemokratiet vil se på at bruge tidligere flygtningevillaer til formålet, selvom de ikke er egnet til det ifølge kommunen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Flygtningehuse ikke til salg alligevel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flygtningehuse ikke til salg alligevel

Roskilde - 23. august 2017 kl. 14:02 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salget af fem flygtningevillaer i Jyllinge og Svogerslev er sat i bero, selvom Roskilde Kommune ikke længere har brug for dem til at huse flygtninge, som de var opkøbt til.

Planen var derfor at sælge dem igen, men det har Socialdemokratiet og Enhedslisten blokeret for. De vil se på mulighederne for at bruge de fem huse til dem, der står på kommunens akutventeliste.

- Det betyder ikke, at kommunen skal eje dem til evig tid, men det er en midlertidig løsning, til vi har flere almene boliger, hvor vi har anvisningsret, siger Karim Arfaoui, der sidder i økonomiudvalget for Socialdemokratiet.

Venstres Bent Jørgensen stemte for at sælge husene, der er formand for beskæftigelses- og socialudvalget, har tidligere talt for at bruge husene til akutventelisten, hvis de vel at mærke var egnet til det.

- Den politiske aftale var, at når der ikke er brug for dem mere, så skulle vi afhænde dem. Så har vi bedt forvaltningen se på, om de kan bruges til noget andet, men de boliger her er ikke egnet. Derfor vil vi holde fast i den beslutning, og hvis vi kan få et provenu, vil det være relevant at se, om vi kan bruge det til at afhjælpe akutventelisten, siger Bent Jørgensen.

Kommunen skal indfri et lån på 7,5 millioner kroner, hvis husene bliver brugt til noget andet, da pengene er lånt på særlige betingelser til at købe flygtningeboliger. Det afskrækker dog ikke socialdemokraterne.

- Det kan være, vi skal finde dem i det kommende budget. Jeg synes i hvert fald, det er ærgerligt, at vi har så stor koncentration af almene boliger i Æblehaven og Rønnebærparken, for det giver nogle problemer, siger Karim Arfaoui.